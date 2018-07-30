Новые дороги, теплая школа и фонтан с львами: как община в Черкасской области научилась осваивать свой бюджет

Сегодня, 23:37

За семь месяцев бюджет территориальной общины вырос до 24 млн гривен, причем зарплаты у многих стали выше, чем в областном центре


Свой фонтан, видео-наблюдение, футбольное поле, утепленные школы и садики, укомплектованная амбулатория, дороги – лучшие в районе, – таких успехов всего за семь месяцев добилась Зоривская объединенная община в Черкасской области. Работой общину снабжает сельхозпредприятие, причем зарплата, например, доярки – 15 тысяч гривен. Как община научилась сама распоряжаться бюджетом – в очередном сюжете цикла "Захотели – сделали".

Сейчас Зоревскую школу, которая еще год назад была в плачевном состоянии, утепляют – и меняют старые парты на новые. На все работы из разных источников финансирования выделили более миллиона гривен.

Вечером селяне отдыхают возле фонтана с золотыми львами – его установили и содержат силами местного сельхозпредприятия. А еще одну гордость села – футбольную площадку с искусственной травой, – тут открыли месяц назад, потратив на неепочти миллион гривен.

Тренируется на площадке не только местная футбольная команда, но и все желающие. Сейчас ищут спортинструктора на постоянную работу.

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Также недавно в селе начали латать дороги. 200 тысяч гривен на дорожныеработы выделили из бюджета села, еще а 300 тысяч гривен дали в сельхозпредприятии.

Работой общину также снабжает местное фермерское хозяйство. Тут трудится более двухсот человек, причем зарплата – лучше, чем у многих в обласном центре.

Новая машина для врачей прямо из автосалона почти за 200 тысяч гривен – это приобретение другого села Зоревской объединенной общины – Мехедовки. Обновили тут и медицинскую технику.

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А вот в Богдановке Черкасской области перемены только начинаются. В селе за 20 тысяч гривен поставили камеры наблюдения, чтобы снизить уровень преступности. Жители теперь просят возобновить транспортное сообщение с районом.

Председатель Зоревской громады Юрий Гунько подтверждает – работы в ее шести населенных пунктах, где живут 2200 человек, впереди еще много. После объединения прошло только семь месяцев, но возможности децентрализации здесь уже оценили. Годовой бюджет общины на сегодня – более 24 миллионов гривен, причем 18 миллионов – это собственные поступления.

Как сообщалось, в 2018 году в рамках реформы децентрализации объединенные громады получат дополнительные 38 миллиардов гривен, заявил ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощенной системы налогообложения – против 86% в 2017 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое.
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Источник:

"Сегодня"

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