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Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео

20 февраля, 14:45

Местные жители строят баррикады и жгут шины

В городе Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против размещения в Медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев.

Они считают, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой. Участники акции протеста устраивают баррикады и жгут шины.

В свою очередь на трассе Кременчуг-Полтава у Новых Санжар собралось много силовиков, также присутствует бронетехника. Есть сообщения о столкновениях между местными жителями и силовиками.

Сайт "Сегодня" следит за развитием событий. Всю информацию, фото и видео – читайте и смотрите в нашем онлайн.

14:37 Люди обратились к правоохранителям, которых стянули в поселок. То, как один из местных жителей говорил с полицейскими – попало на видео. Мужчина не сдерживал эмоции.

Внимание! На видео содержится нецензурная лексика!

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14:31 О том, что происходит в Новых Санжарах, вы можете узнать в режиме онлайн:

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14:30В поселок Новые Санжары прибыл глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Об этом в своем Facebook сообщил руководитель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

13:40 В сети появились фото санатория в Новых Санжарах, где разместят эвакуированных из Китая украинцев. Снимки опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

12:19Протестующие начали поджигать шины, вмешалась полиция, что закончилось массовыми столкновениями.

Видео: facebook.com/poltava.news

11:28 Протестующие перекрыли трассу на въезде в Новые Санжары. Произошло первое столкновение с полицией.

10:50 В Новые Санжары стягивают военную технику – на трассе видели два БТРа.

Видео: facebook.com/marina.mitsenko

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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