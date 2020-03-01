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Новые Санжары: десятый день в обсервации начался с повторного анализа на коронавирус

1 марта, 04:04

Елена Вус

Забор анализов на коронавирус проводили полтавские эпидемиологи

Повторный анализ на коронавирус. Так начался десятый день обсервации в Новых Санжарах.

Об этом рассказал корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, вылетевшего в Ухань для эвакуации украинцев и иностранцев.Александр остается в "Новых Санжарах", чтобы пройти весь срок обсервации и показывать происходящее изнутри.

Забор анализов на коронавирус проводили – как и в прошлый раз – полтавские эпидемиологи. Все происходило по налаженной схеме: люди выстроились в холле в очередь и у каждого медики брали мазок из носа.

"Это берется эпителий, который есть в носу. Вирусы живут внутриклеточно, они сами не живут, они живут в каких-то клетках. Эпителий дыхательных путей – наиболее вероятное место, где можно найти вирус респираторного заболевания", – объяснил Андрей Майберза, врач-эпидемиолог.

В общем, забор анализов продлился около двух часов. Все прошло спокойно, никто не волновался. Люди уверены, что они здоровы, потому что за все это время ни у кого врачи не обнаружили ни повышенной температуры, ни каких-либо других признаков острой респираторной инфекции. А это, как известно – является ключевым триггером вероятного наличия коронавируса в организме.

"Мы совсем не переживаем. Это такие правила просто, процедуры. Мы надеемся, что у всех будет все нормально – мы даже знаем: что у всех будет все хорошо и мы скоро вернемся домой. Ожидание уже то, что мы будем дома – очень большие", – делится один из эвакуированных.

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Анализы на коронавирус в субботу взяли абсолютно у всех, кто находится на обсервации в Новых Санжарах, включая и министра здравоохранения Зоряну Скалецкую. Она и объяснила, когда будут результаты.

"Уже с завтрашнего дня, с воскресенья, работники лаборатории приступят к обработке первых раундов. И в понедельник мы будем ожидать первую часть, на вторник вторую часть – так, чтобы до конца вторника иметь полный результат. И в среду собственное принимать решения, все условия соблюдены, о том, что никаких результатов положительных по коронавирусу нет.", – отметила она.

Если результаты анализов не зафиксируют ни одного случая коронавируса, то уже в четверг утром все эвакуированные покинут обсервацию и разъедутся по домам.

Ранее сообщалось, что, если у кого-то из находящихся в "Новых Санжарах" обнаружат коронавирус, их сразу доставят в инфекционную больницу Полтавы.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Источник: Сегодня

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