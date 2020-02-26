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"Новые Санжары": изолированные раззнакомились и начали заниматься спортом – эксклюзивное видео

26 февраля, 23:17

Корреспондент «Сегодня» Александр Махов внимательно следит за происходящим в медчасти

Проходит неделя с момента обсервации в Новых Санжарах эвакуированных украинцев и иностранцев. За это время люди раззнакомились и научились жить, не выходя из помещения. Говорят: и условия проживания и питания их удовлетворяют. Единственное чем обеспокоены – как поддерживать физическую форму. О важности физических упражнений заявляла и руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая во время своего первого обхода.. Как развлекаются и занимаются спортом в своих комнатах эвакуированные, имел возможность ознакомиться корреспондент "Сегодня" Александр Махов. Он – единственный из представителей СМИ вылетел вместе со спасательной миссией в Китай, откуда наш самолет эвакуировал граждан Украины и иностранцев. И сейчас журналист "Сегодня" проходит весь курс обсервации вместе со всеми доставленными из зараженного коронавирусом города Ухань.

Александр Махов вместе с другими эвакуированными собрали в коридоре медчасти теннисный стол, который передали неравнодушные люди.

Двое эвакуированных, которые помогают ему, рассказывают: в Ухане работали в частном детском клубе, учили детей фехтованию.

"Я мастер спорта и участвовал в чемпионатах Эмиратов, Европы, завоевывал медали. Был в составе национальной сборной Украины, так сложилось, что пришлось уехать. Теперь – тренер в китайском клубе", – рассказывает один из эвакуированных.

Теперь крестообразной отверткой, как фехтовальной рапирой, ловко оперирует во время сбора теннисного стола.

"Приходили дети, которые, в принципе, мало видели иностранцев, а когда тренер еще и фехтовальщик – для них это было большой радостью. Им нравится ходить и учится фехтованию у нас", – говорит еще один украинец о работе в спортивном клубе в Китае.

Еще немного – и теннисный стол готов. "Можно считать, что это первый в мире турнир по настольному теннису в условиях обсервации!" – говорит журналист "Сегодня" Александр Махов.

К игорному столу подходят группами по двое-трое, чтобы избежать массового скопления людей. Большинство жителей медчасти физическую форму поддерживает собственными методами. Кто-то крутит хула-хуп. А кое-кто самостоятельно занимается спортом в комнате.

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По рекомендации министра здравоохранения Зоряны Скалецкой эвакуированные из Ухань больше времени начали уделять именно спорту. А чтобы в условиях изоляции было легче, фитнес-тренер подобрал комплекс упражнений, видео рекомендаций можно посмотреть в медчасти.

"Нужно тренировать мышцы кора и мышцы ног – это самое важное для функционирования мышц и нормальной жизнедеятельности, которые наиболее атрофируются в условиях обсервации", – советует в переданном видео фитнес-эксперт Николай Рудько.

Первым к выполнению упражнений присоединяется корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

"Отжимания – одно из моих любимых упражнений. В лучшие времена делал по 60 отжиманий за раз, сейчас есть возможность довести этот показатель до сотни, вернусь качком", – говорит журналист "Сегодня".

И уже завтра приседать, качать пресс и держать планку обещают и остальные изолированные. Ролики со спортивными упражнениями журналист "Сегодня" обещает разослать каждому – для занятий в своих комнатах.

Ранее "Сегодня" сообщали о результатах первых анализов на коронавирус 48 эвакуированных их Китая людей.

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Китай Новые Санжары коронавирус эвакуация украинцев эксклюзив

Источник: Сегодня

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