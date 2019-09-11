Новые взрывы в Калиновке: Гончарук рассказал о ситуации на арсенале

Взрывы в Калиновке / Фото: AFP

Ситуацию на военном арсенале в Калиновке Винницкой области, на котором сегодня прогремели шесть взрывов, локализовали и она находится под контролем работников профильных служб и ведомств. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Насколько я знаю, по состоянию на буквально 30 минут назад угроз для военнослужащих, гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация локализована и абсолютно под контролем", – заявил Гончарук на брифинге после заседания Кабмина Украины в Киеве.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в зоне задымления было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на этот участок ранее для дальнейшей утилизации. На место происшествия прибыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Также на территории арсенала работают специалисты ГСЧС, сотрудники Национальной полиции и Военной службы правопорядка. Продолжается локализация места возгорания.

По предварительной информации военных, задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы. Угроз для военнослужащих и гражданского населения не обнаружено. Обошлось без пострадавших, ситуация находится под контролем.

В пресс-службе ГСЧС в Винницкой области подтвердили журналисту "Сегодня" факт чрезвычайного происшествия в Калиновском районе.

"На ликвидации задействованы пожарные расчеты. Насколько нам известно от военных, произошло задымление", – рассказали в пресс-службе управления ГСЧС.

Напомним, 26 сентября 2018 года на складе артиллерийского вооружения недалеко от города Калиновка Винницкой областипроизошли взрывы на складах боеприпасов и оружия. Три дня снаряды "Смерчей", "Градов" и "Ураганов" разлетались на десятки километров.

По данным ГСЧС, на период бедствияУбытки, понесенные государством, оценивают минимум в 20 миллиардов гривен. Территории вокруг арсенала – в радиусе 30 километров – спустя год после взрывов не были разминировали. Разбросанные снаряды в этих лесах находят до сих пор.

При этом склады берегут от постороннего глаза и говорят, что за это время меры безопасности стали более серьезными. Три тысяч тонн снарядов перевезли в закрытые хранилища. Кроме того, усилили и охрану части: установили камеры наблюдения, магнитные рамки и закупили новую пожарную технику.

Все подробности в спецтеме Пожар в Калиновке

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