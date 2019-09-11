Новые взрывы в Калиновке: спасатели ликвидировали возгорание

Новые взрывы в Калиновки прогремели через год после масштабного происшествия / Фото: AFP

Спасатели ликвидировали пожар на территории военного склада Вооруженных сил Украины в Калиновском районе Винницкой области, во время которого гремели взрывы.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, информация о возгорании поступила спасателям в 11:25 – речь шла о горении сухой травы на территории военного арсенала.

По прибытии на место происшествия было установлено, что горит сухая трава на площади около полутора гектаров. Существовала угроза распространения огня на склады с боеприпасами.

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Уже в 13:17 пожар был локализован, а в 15:15 – ликвидирован. С огнем боролись 112 бойцов ГСЧС и 26 единиц техники. Обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, 26 сентября 2018 года на складе артиллерийского вооружения недалеко от города Калиновка Винницкой области произошли взрывы на складах боеприпасов и оружия. Три дня снаряды "Смерчей", "Градов" и "Ураганов" разлетались на десятки километров.

По данным ГСЧС, на период бедствияиз Калиновки были эвакуированы 30 тысяч человек. Убытки, понесенные государством, оценивают минимум в 20 миллиардов гривен. Территории вокруг арсенала – в радиусе 30 километров – спустя год после взрывов не были разминировали. Разбросанные снаряды в этих лесах находят до сих пор.

При этом склады берегут от постороннего глаза и говорят, что за это время меры безопасности стали более серьезными. Три тысяч тонн снарядов перевезли в закрытые хранилища. Кроме того, усилили и охрану части: установили камеры наблюдения, магнитные рамки и закупили новую пожарную технику.

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