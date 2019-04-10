Новый взрыв в Кропивницком: обошлось без пострадавших

Событие тянет на статью о хулиганстве

Фото: Наш репортер.

Новый взрыв в Кропивницком: обошлось без пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d9f/a1e/5cad9fa1e90b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d9f/a1e/5cad9fa1e90b0.jpg 2019-04-10T10:43:00+03:00 Другие регионы Событие тянет на статью о хулиганстве

В Кропивницком вчера вечером неизвестные заложили взрывчатку в электрощитовую.

Как сообщает полиция области, около 21:00 поступило сообщение, что по улице Вокзальной жители многоэтажки услышали звук, похожий на взрыв.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. При осмотре были обнаружены повреждения электрощитовой, а также фрагменты, внешне похожие на корпус от взрывного устройства. Изъятое направлено в Кировоградский НИЭКЦ МВД Украины.

Никто из местных жителей не пострадал. Информацию по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Как сообщалось, в Кропивницком произошла серия взрывов возле автозаправки, в результате чего пострадали несколько человек, один из которых впоследствии скончался.

Также мы сообщали о том, что в Киеве скончался диверсант, пытавшийся заложить бомбу в машину сотрудника ГУР.

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