О состоянии эвакуированных из Китая украинцев будут информировать каждый день – СНБО

Данилов заверил, что у властей не было тактики засекречивания информации

О состоянии здоровья людей, эвакуированных из Уханя на прошлой неделе и находящихся на обсервации в Новых Санжарах, будут информировать каждый день, также будут сообщать о результатах их проб на коронавирус, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Каждый день будем сообщать об их состоянии, во-первых. Во-вторых, раз в три дня у них будут брать пробы. Вчера была взята первая проба, и в ближайшее время уже будут первые анализы, и они обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нам нечего скрывать. Это должна быть публичная открытая информация, общество должно знать, что происходит", – сказал он в интервью одному из украинских телеканалов в воскресенье.

Он заверил, что у властей не было тактики засекречивания информации, связанной с эвакуацией украинцев.

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"Никакой тактики засекречивания, не было. Было четыре объекта, которые были определены заблаговременно. В зависимости от тех или иных процессов принимались бы те или иные решения", - отметил он.

Данилов также объяснил, что самолет с эвакуированными на протяжении определенного время находился в воздухе над Харьковом в связи с плохой погодой, не позволяющей посадки.

"И никакого засекречивания никто не делал сознательно. Просто не ожидали, что будет такое восприятие ситуации", – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее в МВД отчитались о работе правоохранителей, спасателей и медиков в Новых Санжарах. Персонал санатория "Новые Санжары", медики, сотрудники Национальной полиции, офицеры Национальной гвардии и спасатели осуществляют свою работу в штатном режиме.

Напомним, на территории санатория "Новые Санжары" сейчас находится группа украинцев из Уханя, которая прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в "Борисполе" на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах (Полтавская область): местные жители пытались блокировать автобусы с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Китая. Они забрасывали автобусы камнями, жгли баррикады и устраивали стычки с правоохранителями.

Новые Санжары, столкновения местных жителей с нацгвардейцами (видео @Украина online)

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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