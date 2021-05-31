Объели за ночь дерево. В Черкасской области нашествие насекомых (видео)

Как бороться с вредителями растений / Фото: Unsplash
В Золотоноше Черкасской области началось нашествие гусениц. Двор многоквартирного дома кишит от зеленых гостей. За ночь насекомые объели целое дерево.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Городская комиссия осмотрела поврежденную акацию. Решила, что травить вредителей не получится, потому что химикаты навредят людям.
Рядом с поврежденным деревом находится детская площадка с аттракционами. Поэтому акацию решили спилить.
Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье пчеловоды из Иршавы и Виноградова отправили своим заказчикам 8 миллионов пчел. Однако живыми до пункта назначения насекомые не добрались, все они погибли в дороге.
Потом оказалось, что насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в состоянии угнетения или покоя.