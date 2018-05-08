"Обкатка танком": яркие кадры с учений украинских десантников-резервистов

В Житомирской области на общевойсковом полигоне ДШВ продолжаются занятия по боевой подготовке с личным составом оперативного резерва первой очереди одного из подразделений десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На общевойсковом полигоне развернуты различные учебные места, где резервисты под руководством опытных инструкторов повышали навыки по тактической медицине, инженерной и психологической подготовке и учились противодействовать танкам условного противника.

"Военнослужащие оперативного резерва проходят обкатку танком. Целью этого занятия является преодоление психологического страха перед тяжелой бронированной техникой. Большинство резервистов проходили службу по мобилизации, участвовали в ожесточенных боях и освобождении оккупированных населенных пунктов Донбасса", – рассказал офицер группы специальной психологической подготовки Александр Дубинин.

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Также офицер сообщил, что цель преподавателей и инструкторов сделать все, чтобы военнослужащие улучшили свои навыки, напомнить им, что такое боевая техника и как вести себя во время боя.

При проведении занятий по тактической медицины, резервистам напомнили, как правильно оказывать первую медицинскую помощь при ранении, получении контузии и какая помощь предоставляется военным, получившим психологическую травму.

Ранее украинские десантники во время международных учений Combined Resolve X удивили своих американских коллег умением отражать атаку противника.

Напомним, и ранее на международных учениях Combined Resolve X украинцы из 79-й десантно-штурмовой бригады и танкисты 14-й отдельной механизированной бригады вызвали восторги американцев, которые признались, что им "остается только наблюдать" за действиями бойцов ВСУ.