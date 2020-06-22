Оборванные провода и поваленные деревья: непогода бушевала в Хмельницкой области (фото)

В Хмельницкой области спасатели ликвидируют последствия непогоды. Сильный ветер ломал деревья, которые в свою очередь рвали линии электросети. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Так, накануне в Хмельницком на ул. Комарова в результате сильного порыва ветра дерево упало на проезжую часть дороги и оборвало линию электросети. Спасатели прибыли по вызову и убрали его с проезжей части.

А в Нетешине на ул. Набережная на припаркованный автомобиль упало дерево и перекрыло проезд к дому. Спасатели распилили дерево, освободили автомобиль и расчистили дорогу от веток.

В этот же день спасатели выезжали на еще один вызов – в Каменец-Подольском районе в селе Сахкамень на проезжую часть дороги упало дерево и препятствовало движению грузовых автомобилей.

Также известно, что в области обесточены 15 населенных пунктов.

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