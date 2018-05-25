Обострение в Азовском море: военные РФ остановили два судна возле Бердянска

Никаких учений и стрельб в закрытом районе Азовского моря в этот день РФ не проводила

Российские военные остановили в районе Бердянска два судна под болгарским и турецким флагами. Об этом сообщил в Facebook журналист, редактор издания BlackSeaNews и руководитель проекта "Майдан закордонних справ" Андрей Клименко.



Он напомнил, что 23 мая в 21:00 прекратило действие предупреждение РФ о закрытии военными района Азовского моря южнее Бердянска в связи с учениями и стрельбами.

По его словам, уже после прекращения действия "предупреждения", в том же районе, в 13 милях к югу от Бердянской косы были задержаны MAXAL RAISE — IMO: 9148154 (принадлежит болгарскому владельцу, шло из Мариуполя в Бургас), а утром 24 мая примерно в 08:00 задержали турецкий HACI RUSTU K — IMO: 7615969, следующий из Турции в Мариуполь.

При этом он подчеркнул, что никаких учений и стрельб в закрытом районе Азовского моря РФ в этот день не проводила. "Были замечены два алюминиевых катера типа Wellboat (это моторная лодка)", – отметил он.

Клименко считает, что таким образом российские военные проверяют реакцию Украины.

Ситуацию прокомментировал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Это не было как таковым задержанием. Судна остановили, осмотрели и отпустили дальше", – заявил Слободян в комментарии "Сегодня".

По его словам, российские военные еще с 30 апреля ежедневно останавливают торговые суда, которые следуют в порты Бердянска, для осмотра и идентификации суднокоманды.

"Формально – они ничего не нарушают. Потому что Азовское море – это море общего пользования. Но в то же время мы понимаем, что эти тенденции – они не случайны со стороны России. Но речь идет о досмотре суден, не об их задержании. То есть – остановили, осмотрели, отпустили", – отметил Слободян.

Ранее, 22 мая, россияне задерживали суда в Азовском море - SOUTHERN BREEZE (IMO 9437763, владелец из Хорватии) и EREN C (IMO 9344734, владелец из Турции).

Также сообщалось, что на западном берегу оккупированного Крыма российские пограничники задержали в Черном море судно из Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле. Происшествие случилось около мыса Тарханкут. На борту находились пять членов экипажа – граждан Украины.