Обратный отсчет пошел: что происходит в восьмое утро обсервации в Новых Санжарах

Обратный отсчет пошел. Вчера эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы отметили экватор обсервации, а сегодня уже начали считать дни до ее окончания. Накануне во всех взяли анализы на коронавирус. Все ли здоровы первым узнает нкорреспондент "Сегодня" Александр Махов. Он единственный из представителей СМИ вылетел вместе со спасательной миссией в Китай,откуда наш самолет эвакуировал граждан Украины и иностранцев. И сейчас вместе с ними находится в обсервации.

В Новых Санжарах внимательно следят за новостями и за тем, что происходит вне обсервации. Примерно так же, как вся Украина следит за происходящим в Новых Санжарах. Там слышали о том, что собираются ввести должность инспекторов, которые будут рассказывать, как не заразиться коронавирусом.

"Я тут круглосуточно общаюсь с врачами и министром здравоохранения и уже тоже могу советовать. Например, пользоваться антисептиками. У нас их выдали всем. А еще – носить маску и меньше контактировать с людьми. И каждый раз мыть руки", – говорит корреспондент.

В то же время Александр отмечает, что заболевших в обсервации нет:

"Все в норме. Никто не кашляет, не чихает, температуры ни у кого нет. Вчера нам сообщили результаты тестов на вирус 48 граждан Украины. Ни у кого вирус не выявлен. Чьи это тесты, правда, не сказали – это врачебная тайна. Обещают, что результаты по всем остальным, а тут, в здании Нацгвардии в Санжарах, пребывает 103 человека, сказать до вечера пятницы". В тренде Есть ли коронавирус в "Новых Санжарах": в СНБО сделали важное заявление

Еще один забор анализов обещают провести в выходные. Чтобы к моменту, когда обсервация закончится, были готовы результаты уже второй проверки. Отпустить по домам эвакуированных из Уханя украинцев обещают в следующую среду.

А тем временем продолжается расследование по следам агрессии, с которой встречали эвакуированных в Новых Санжарах. После стычек с правоохранителями, полиция открыла несколько уголовных производств, подозрения в организации протестов уже выдвинуты пятерым людям.

И совсем недавно появились новые подробности. О них читайте в материале: Атака на автобусы в Новых Санжарах: на видео попала интересная деталь

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