"Апокалипсис" в Хмельницком: людей из аварийного дома отселят

В Хмельницком жильцов дома, возле которого произошел масштабный обвал грунта, планируют отселить. По предварительным данным, угрозы разрушения дома нет, но людей с многоэтажки таки планируют отселить на одни сутки.

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Как сообщили в пресс-службе Хмельницкого городского совета, это необходимо для того, чтобы застройщик на соседней стройплощадке провел работы по недопущению дальнейшего смещения почвы. Все это время на месте будут работать все соответствующие службы.

"Ситуация контролируемая, на месте происшествия работают все соответствующие службы. Городские власти до сих пор не имеют полномочий для контроля за строительством. Очевидно, что кто-то из застройщиков нарушил строительные нормы. Так, мы знаем, что в доме ЖК "Чайка" нет подпорной стенки и дренажной системы. Те службы, которые принимают в эксплуатацию дома, построенные с нарушениями, должны нести ответственность. Поэтому сейчас эксперты исследуют, есть ли в сдвиге вина строителя с соседнего участка", – сказал заместитель Хмельницкого мэра Андрей Бндаренко.

Директор предприятия "Будальянс" Иван Крутилко, который строит многоэтажку рядом, объяснил городской власти – то, что может возникнуть подобная ситуация, понимал сразу.

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"Мы здесь построили уже не один дом, каждый из них имеет подпорные стенки и дренажные системы, как того требуют нормы. Когда начали строительство у Кармелюка, 4/2, предусмотрели в своем проект и обустройство подпорной стенки и ливневых сетей для того дома, хотя это должен был сделать его застройщик. Так случилось, что в процессе работ произошел тот сдвиг, который и боялись. Сейчас мы ускорили работы по обустройству подпорной стенки и полностью завершим ее за две недели. Перед началом строительства мы встречались с жителями Кармелюка, 4/2, согласовали свои планы. Наш проект прошел государственную экспертизу, я гарантирую, что он не просто не нанесет вреда дому рядом, а наоборот, сделает его безопасным", – прокомментировал Крутилка.

Видео: Telegram/Хмельницький LIVE

Ранее мы сообщали, что обрушение части жилого дома на улице Ясной в Одессе, которое произошло ранним утром 10 июня, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео: Facebook Натальи Данилко

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