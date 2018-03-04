Обвал кровли в Кривом Роге: оказавшийся под завалами сотрудник цеха погиб

Сотрудник предприятия "АрселорМитталл Кривой рог", который оказался под обрушившейся кровлей цеха, погиб. Его тело из-под завала извлекли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

"По состоянию на 11:15 тело погибшего визуально обнаружено. В 12:30 тело было извлечено из-под завалов", – говорится в сообщении.

Отмечено, что работнику было ориентировочно 25 лет.

К поискам тела были привлечены 54 человек и 10 единиц техники.

Напомним, металлическая кровля площадью 2,4 тысячи квадратных метров из-за снега обвалилась в неработающем отделении конвертерного цеха "АрселорМиттал Кривой Рог", в котором проводились ремонтные работы. На момент обвала в помещении находился работник.

Не так давно в Одессе обвалился жилой дом, спасатели под завалами нашли выжившую женщину.

Также сообщалось, что в январе в Индонезии обвалился потолок здания: пострадали более 70 человек.

Кроме того, в одном из клубов Мадрида обвалился потолок, в результате чего 26 человек получили ранения.







