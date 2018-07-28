Обвал стены общежития в Житомирской области: появились новые подробности и фото

Сегодня, 15:52

Разрушено 25 жилых комнат здания общей площадью около 250 квадратных метров


Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

 


Причиной частичного обрушение здания общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума в Житомирской области, по предварительным данным, стал подмыв фундамента здания грунтовыми и дождевыми водами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Предварительная причина происшествия – подмыв фундамента здания грунтовыми и дождевыми водами, в результате чего произошло проседание фундамента и частичное разрушение здания", – рассказали в ведомстве.

В связи с инцидентом состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Любарского района, на котором приняли решение об ограничении доступа к месту разрушения и общежитию в целом. Кроме того, будет создана комиссия по определению аварийности здания для дальнейшего ремонта. 

Напомним, ранним утром 28 июля произошло частичное обрушение здания общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума в Житомирской области. Было разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 квадратных метров.

Не так давно на улице Ярославов Вал в центре Киева произошло частичное обрушение верхней части фасада здания.
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