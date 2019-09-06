Обвинения в изнасиловании пассажирки BlaBlaCar: копы сообщили о ходе расследования

/ Фото: Pixabay

После сообщений об изнасиловании пассажирки BlaBlaCar шофером автомобиля, с подозреваемым в ближайшее время будут проведены следственные действия.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, добавив, что пострадавшая является жительницей Черкасс.

"Насколько я знаю, сегодня-завтра с ним будут проведены следственные эксперименты. Событие должным образом зарегистрировано", – подчеркнул он.

По информации полицейских, 31 августа в Черкасский отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением об изнасиловании.

"Она рассказала, что ехала с незнакомым мужчиной из другой области в Черкассы и по дороге он ее изнасиловал", – говорится в сообщении.

В полиции также добавили, что в день обращения по данному факту следователь открыл уголовное производство по статье "изнасилование". Вскоре были установлены личность водителя и его местонахождение.

В настоящее время вещественные доказательства изъяты, следователем подготовлено ходатайство о назначении соответствующей экспертизы, проводится ряд других следственных действий. Расследование по уголовному производству продолжается.

Напомним, ранее подруга потерпевшей Анастасия Липинская сообщила в Facebook, что ее знакомую изнасиловал 51-летний водитель сервиса BlaBlaCar. Он подвозил девушку из Одессы в Черкассы.

"По дороге мужчина угостил кофе, после которого девушка стала испытывать слабость и засыпать. Впоследствии он начал угрожать ей, что изнасилует и щеголял своими контактами в районной полиции, дескать, девушка ничего ему не сделает. Едва в сознании после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель отвез ее в лес и изнасиловал", – рассказала она.

Липинская утверждает, что в Черкассах ее подруга обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании. Однако, по ее словам, в полиции отказались искать злоумышленника.

Напомним, ранее ожидалось, чтоBlaBlaCar в Украине начнет брать деньги с пассажиров. Планировалось, что пассажиры, желающие совершать поездки на расстояние более 120 км, смогут бронировать места только за деньги. Тем временем в России хотят запретить сервис "попутчиков" BlaBlaCar.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram