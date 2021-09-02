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Обыски в Полтавском горсовете – СБУ задержала чиновника (фото, видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
2 сентября, 18:33
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По данным местных СМИ, Дикань вымогал у предпринимателя 5 тысяч долларов
Силовики проводят обыски по делу Диканя / Фото: коллаж "Сегодня"
Силовики проводят обыски по делу Диканя / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 2 сентября, СБУ пришла с обысками в кабинет мэра города Александра Мамая и к начальнику управления по вопросам градостроительства и архитектуры Николаю Шевелеву.

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Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

Также в помещении горсовета в сопровождении работников СБУ был замечен глава фракции горсовета "За майбутнє" Евгений Дикань. Позже силовики отправились в ресторан "Болоньета Траттория", которым владеет Дикань. Также обыски провели в его машине.

Фото: "Полтавщина"
Фото: "Полтавщина"

"Не знаю причины. Не объясняют причины", – говорил Дикань.

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Фото: "Полтавщина"
Фото: "Полтавщина"

Главу фракции "За майбутнє" задержали сотрудники СБУ. По данным местных СМИ, Дикань вымогал у предпринимателя 5 тысяч долларов за выдачу ему нужных разрешительных документов от управления по вопросам градостроительства и архитектуры, которым руководит как раз Шевелев.

Фото: "Полтавщина"
Фото: "Полтавщина"

Обыски в Киеве

В последнее время в Киеве практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщает о новых обысках в столичных госструктурах.

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  • 17 августа прошлиобыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему кражи средств при проведении работ по капитальному ремонту детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 года это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.
  • 17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева.
  • 17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных предприятиях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.
  • 16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищения 7 млн грн на приобретении товаров и выполнении работ по капитальному ремонту бюветных комплексов и общественных туалетов.
  • 8 июля в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.
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Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски – свидетельство политического давления на него и на столичную власть.

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