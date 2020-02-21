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Очистка сточных вод и стюардессы с едой: как подготовили "Новые Санжары" для эвакуированных

21 февраля, 10:13

Медцентр будет охранять Нацгвардия

В медицинском центре "Новые Санжары" подготовили все условия для обсервации эвакуированных из Уханя украинцев. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает "Полтавщина".

По его словам, еду для эвакуированных будут готовить не в самом медцентре. Три раза на день им будут приносить индивидуальные боксы. Еду в каждую комнату будут передавать стюардессы.

Кроме того, в заведении будут обеззараживать сточные воды. Несмотря на то, что сейчас нет доказательств того, что вирус передается фекально-оральным путем, эти меры все же приняли. В Минздраве хотят исключить любую возможность передачи возбудителя болезни во внешнюю окружающую среду. Что касается вентиляции, заместитель министра еще раз подчеркнул, что обсерватор – это не учреждение здравоохранения и никаких особых условий пребывания не должно быть. Эвакуированные должны ограничить свое общение с внешним миром только во время инкубационного периода. Если симптомов нет – человека выпускают.

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Также медицинский центр будут охранять военнослужащие Национальной гвардии.

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Ранее в Минздраве рассказали, почему для эвакуированных из Уханя выбрали медицинский центр "Новые Санжары".

Напомним, местные жители Новых Санжаров, узнав о размещении в местном санатории Нацгвардии эвакуированных людей, устроили митинги, переросшие в стычки с силовиками. Они забросали автобусы с людьми камнями и подожгли свои баррикады.

В соцсетях украинцы назвали митинги сельчан "днем плачевности", осудили их поведение и попросили прощения у эвакуированных людей.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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