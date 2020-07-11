Один из грабителей, напавших на авто "Укрпочты", является ее сотрудником – СМИ

Один из подозреваемых в нападении на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области является сотрудником этого предприятия. Об этом сообщает Полтавщина, ссылаясь на собственные источники.
По информации СМИ, все четверо задержанных являются жителями Лубенского района. Среди них три безработных мужчины и один сотрудник "Укрпочты". Самому младшему из них – 29 лет, самому старшему – 52 года.
Сегодня, 11 июля, суд в Полтавской области изберет им меру пресечения.
Как известно, инцидент произошел утром 7 июля. Неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и украли из него более 2,7 миллиона гривен. Кроме денег, разбойники забрали и табельный пистолет охранника.
Позже на сайте местной полиции появились приметы автомобиля, который, вероятно, использовали для нападения. Полицейские призывали тех, кто заметил эту машину, обращаться к стражам порядка.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих пор остается в реанимации .
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