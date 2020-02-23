Один из протестующих в Новых Санжарах извинился перед полицейскими за публичные оскорбления

Мужчина сообщил, что был пьяный во время протестов и не осознавал, что делает

Житель Новых Санжар, который во время акции протеста против эвакуации украинцев из Китая набросился с нецензурной бранью на полицейского – ветерана и боевого офицера, извинился за оскорбления. Видеообращение опубликовала пресс-служба Нацполиции.

Мужчина сообщил, что во время протестов был пьян и не осознавал, что делает. Он высказал готовность встретиться с полицейским и лично принести извинения.

Напомним, ранее из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев.

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В Новых Санжарах разгорелся скандал – местные жители пытались блокировать автобусы с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Китая. Они забрасывали автобусы камнями, жгли баррикады и устраивали стычки с правоохранителями.

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После этого Украина попала на страницы мировых СМИ. 20 февраля взгляды иностранного общества были прикованы ксобытиям, которые происходилив поселке Новые Санжары Полтавской области.

Встреча украинцами своими соотечественников, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая, мягко говоря, удивила зарубежных обозревателей. Многие не верят, что подобное может происходить в трезвом состоянии и отмечают, что некоторые протестующие, вероятно, были пьяные.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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