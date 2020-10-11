Одним абзацем. Первая ночь "перемирия" в Нагорном Карабахе

В ночь на 9 мая Армения и Азербайджан в результате 10-часовых переговоров по Нагорному Карабаху, которые состоялись в Москве при участии МИД России, пришли к решению о прекращении огня с 12:00 (11:00 по Киеву) субботы, 10 октября. К сожалению, перемирие нарушалось весь день, и только ближе к вечеру Азербайджан заявил, что в Нагорном Карабахе уже два часа не стреляют. Армения также признала, что в целом перемирие соблюдается и в Степанакерте начали открываться магазины и включили свет.

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Что происходило в ночь на 11 октября:

Первая ночь перемирия началась тревожно: генпрокуратура Азербайджана заявила, что в результате обстрела азербайджанских населенных пунктов вечером в субботу, 10 октября, погиб мирный житель. Согласно сообщению, армянская сторона около 19 часов обстреляла села Чаменлы и Зангишали Агдамского района Азербайджана, в результате чего погиб Чаменлы Гюндуз Гусейнов, 1974 года рождения.

Это была первая кровь первой ночи "перемирия": согласно информации минобороны, в результате ракетного удара по Гянджи погибло пять мирных жителей и было ранено, как минимум, 30 человек. Кроме того, в генпрокуратуре заявили о ракетном обстреле армянскими ВС Мингячевирской электростанции, но силам ПВО удалось перехватить ракеты.

Азербайджанские солдаты уносят тела своих убитых с прифронтовых окопов. Съёмка армянской стороны.

В свою очередь, армянская сторона заявляет о ночном обстреле Степанакерта. По информации Telegram-канала SputnikArmenia, за час по городу выпустили порядка 7-8 снарядов. В результате обстрела разрушен жилой дом и хозяйственные постройки, жертв нет.

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Напомним, что Армения и Азербайджан вошли в новый виток эскалации на границе, который стал самым крупным после завершившейся в 1994 году войны в Нагорном Карабахе.

С 27 сентября стороны обмениваются артиллерийскими ударами и подсчитывают потери друг друга – в живой силе, авиации и артиллерии. Также систематически сообщается о погибших и раненых мирных жителях.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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