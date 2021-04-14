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Подожгли траву: в Житомирской области спасали от огня дома и газораспределительную станцию

14 апреля, 14:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Житомирской области поджог травы закончился масштабным пожаром – огонь вплотную подошел к постройкам

В Житомирской области женщина подожгла траву напротив больницы, чтобы в дальнейшем было где пасти скот. Однако пламя быстро распространилось, огонь практически добрался до газораспределительной станции и домов местных жителей.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

В Емильчино, пока спасатели прибыли на место, пожар охватил 1 гектар территории. Огонь ликвидировали, когда он был за сто метров от построек.

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В целом же в течение прошлых суток ликвидировали четыре возгорания травы на площади 8 га.

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Так, в селе Скоморохи Житомирского района горел сухостой на площади 1 га. Возгорание было за 30 м от жилого сектора. Еще два пожара ликвидировали под селами Рудня-Озерянская и Глубочек. Там пламя также могло перекинуться на жилые дома.

Напомним, ранее в Одессе на улице Среднефонтанской, 35 загорелся жилой комплекс "Апельсин".

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Кроме того, в Киевской области произошел смертельный пожар, в котором погиб пятилетний мальчик.

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