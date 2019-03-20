Ограбление в Новом Буге: полиция ищет бандитов спортивной внешности
Связали хозяйку дома и отобрали драгоценности
В Новом Буге Николаевской области сегодня утром четверо преступников с холодным и огнестрельным оружием ворвались в дом к местной жительнице и отобрали у нее ювелирные украшения и деньги.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области, злоумышленники напали на дом 50-летней женщины около 06:00. Они связали хозяйку и, угрожая расправой, отобрали ценности. После этого грабители скрылись на автомобиле "Opel Astra" темно-синего цвета, с госномером ВН 9008 АИ, с левой стороны которой передней бампер закреплен на саморезы.
Нападавшие – высокие, спортивного телосложения, были одеты в темную спортивную одежду.
На территории города и области в действие введен оперативный план "Сирена".
Действия злоумышленников квалифицированы как разбой (ст. 187 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщалось, в Смеле Черкасской области полиция задержала серийного вора.
Также в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале азербайджанец напал на пассажира и нанес ему пять ножевых ранений.
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