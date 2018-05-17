Ограбление ювелиров в Херсоне: бандиты совершили еще 17 нападений

Грабители, которые напали на ювелирный магазин в Херсоне и сумели со стрельбой уйти от полицейской погони, подозреваются в совершении еще 17 разбойных нападений в нескольких областях страны.

По месту жительства установленных членов банды были проведены обыски, во время которых изъяли вещественные доказательства их причастности к преступлениям, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Преступления совершались на протяжении 2016-2017 годов. Подозреваемые объявлены в розыск. Ни один из разыскиваемы не принадлежит к отечественным силовым структурам", – подчеркнул первый заместитель главы Нацполиции – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

Кроме того, он добавил, что все подразделения полиции Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областей переведены на усиленный вариант несения службы, ведется поиск бандитов которые "вооружены и очень опасны".

















Копы в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне, провели несколько обысков, санкционированных судом по месту проживания подозреваемых.

В ходе следственных мероприятий было изъято огнестрельное оружие, ювелирные украшения с бирками предприятий-производителей, средства связи. Кроме того, изъята компьютерная техника, спецодежда и личные документы.

Напомним, ранее в полиции заявили, что сумели выяснить личности участников нападения на ювелирный магазин. Также копы опубликовали фото всех подозреваемых.

Также полиция обнародовала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали процесс разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне.