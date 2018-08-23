Огромный герб Украины вырастили в Черкасской области

Семь лет лесоводы бережно ухаживали за растительной композицией из живого самшита

Огромный герб Украины из самшита вырастили ко Дню Независимости лесоводы в Черкасской области. семь лет назад в Грушковском лесничестве высадили 300 кустов, и к 27-й годовщине независимости страны получили огромный герб Украины.

Размер композиции – десять на шесть метров. Заготовки выращивали тоже здесь, в собственных теплицах. Теперь к лесничеству приезжают туристы – увидеть патриотическую композицию.

"Для того, чтобы нашу государственную символику поставить в такое место, чтобы видно было даже из космоса – для этого там идей очень много не надо. Это надо быть сознательным украинцем как минимум. Главное – своевременный уход, своевременно формировать кроны", – рассказал лесничий Грушковского лесничества "Каменское лесное хозяйство" Сергей Могила.

Напомним, сегодня, 23 августа, Украина отмечает День государственного флага. Украинские власти и военные в своих поздравлениях напомнили, что напомнив, что под сине-желтым знаменем наши предки боролись за Украину сто лет назад.

А 24 августа Украина будет отмечать День независимости, и нашу страну уже поздравили Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств. Нашего президента и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп.

Кроме того, поздравления Украина получила и от президента США Дональда Трампа. Американский лидер также рассказал, чем должна гордиться наша страна.