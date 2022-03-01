Оккупанты начали штурм Херсона – наступают со стороны аэропорта

Войска РФ уже установили блокпосты на въезде в Херсон – мэр города верит, что украинские военные смогут отбить атаку врага

Оккупанты начали штурмовать Херсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты начали штурм Херсона. По данным очевидцев, подразделения ВС РФ заняли Херсонский аэропорт и закрепились на северо-западной окраине города, заняв кладбище Геологов.

Об этом написали в Госспецсвязи и "Оперативном ВСУ".

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Наступление развивается в направлении Николаевского шоссе и кольца у хладокомбината.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев около полуночи написал, что тогда армия РФ установила блокпосты на въездах в город. Он подчеркнул, что сдавать город никто не будет, украинские защитники будут стоять до конца.

"Если бы я "сдал" город, как пишут некоторые умники, вы бы это почувствовали в первый день. (...) А сегодня я несу ответственность за жизнедеятельность нашего города и обеспечиваю вашу защиту так, как позволяют наши возможности. Херсон был и остаётся украинским!" - написал он.

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Колыхаев попросил слухами о "сдаче" города не разваливать Херсон изнутри. Он утверждает, что Херсон устоит и отобьет атаку противника, но для этого местным жителям нужно соблюдать и свои правила:

не выходить на улицу во время комендантского часа;

не вступать ни с кем в агрессивные переговоры;

не провоцировать противника на конфликты.

"Это не драка, это война. А войну выигрывают разумными действиями и хладнокровием. Херсон устоит! Но дайте ему шанс сделать это", - добавил глава города.

Не первая атака Херсона

Российские оккупанты 25 февраля прорвали оборону Херсона. Тогда был потерян контроль над переправой к Херсону. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города.

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Однако утром 26 февраля над городом был украинский флаг. Тяжелые бои в Херсоне закончились – наши защитники отбили атаку оккупантов.