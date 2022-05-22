Оккупанты обстреливают Николаев кассетными снарядами

В Николаеве слышны взрывы от кассетных снарядов
Об этом говорится в Telegram-канале Сєнкевич Online.
Подробности
"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен", – говорится в сообщении.
Обстановка
- Утром 21 мая оккупанты ракетами обстреливали Ровенскую и Винницкую области. Украинским военным удалось сбить вражескую ракету вблизи г. Немиров.
- Днем ранее неназванный объект в Николаевской областистал одной из целей армии Российской Федерации, которая 20 мая выпустила по Украине более десяти ракет. Произошла утечка аммиака.
- Вечером 20 мая наши военные уничтожили крылатую ракету типа Х, летевшую в направлении Николаевской области, сообщило Воздушное командование "Пивдень". По данным военных, ракета была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком.
- Служба безопасности получила беспрекословные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получил ранения.
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