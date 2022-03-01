Оккупанты обстреляли аэродром возле Кропивницкого

Все контролируется, медики оказывают помощь раненым бойцам, отметила глава Кировоградской ОГА Мария Черная

Украинские военные контролируют ситуацию / Коллаж "Сегодня"

В Кировоградской областироссийские войска обстреляли ракетами аэропорт Канатово. Медики оказывают помощь раненым бойцам.

Об этом сообщает глава Кировоградской ОГА Мария Черная.

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"Сегодня боевые действия пришли и в нашу область. Российские оккупанты обстреляли ракетами аэропорт Канатово. Там все контролируется, медики оказывают помощь раненым бойцам. Информацию о боях на территории области не подтверждаю", – говорится в сообщении.

Мария Черная призывает реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Главное, что обстрелы начались. Потому призываю не игнорировать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги. Сирены действительно не везде хорошо слышны. Однако мы даем информацию на официальных страницах Кировоградской ОГА и моих в фейсбуке и телеграме", – добавила глава ОГА.

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