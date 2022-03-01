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Оккупанты обстреляли аэродром возле Кропивницкого

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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1 марта, 14:12
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Все контролируется, медики оказывают помощь раненым бойцам, отметила глава Кировоградской ОГА Мария Черная
Украинские военные контролируют ситуацию / Коллаж "Сегодня"
Украинские военные контролируют ситуацию / Коллаж "Сегодня"

В Кировоградской областироссийские войска обстреляли ракетами аэропорт Канатово. Медики оказывают помощь раненым бойцам.

Об этом сообщает глава Кировоградской ОГА Мария Черная.

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"Сегодня боевые действия пришли и в нашу область. Российские оккупанты обстреляли ракетами аэропорт Канатово. Там все контролируется, медики оказывают помощь раненым бойцам. Информацию о боях на территории области не подтверждаю", – говорится в сообщении.

Мария Черная призывает реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Главное, что обстрелы начались. Потому призываю не игнорировать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги. Сирены действительно не везде хорошо слышны. Однако мы даем информацию на официальных страницах Кировоградской ОГА и моих в фейсбуке и телеграме", – добавила глава ОГА.

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Что происходит в Украине 1 марта

  • С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
  • В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
  • Рашисты нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
  • Херсон окружен российскими оккупантами со всех сторон. На окрестностях города много техники РФ, они устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона. Сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.

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Тимошенко Тимошенко
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8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураев Мураев
7,7%
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