Оккупанты обстреляли мечеть Сулеймана в Мариуполе

В Мариуполе российские войска обстреляли мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы. Сейчас там от обстрелов прячутся люди.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
В мечети от обстрелов прячутся более 80 взрослых и детей. Также там есть граждане Турции.
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"Мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе обстреляли российские оккупанты. От обстрелов там прячутся более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", — говорится в сообщении МИД.
Во что оккупанты превратили Мариуполь
Российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь, в городе практически нет связи и коммуникаций, а улицы усыпаны обломками бомб, домов и телами погибших.
Защитник Мариуполя с позывным "Калина" показал, как выглядит город после двух недель войны РФ против Украины. Сейчас город во вражеском окружении. Оккупанты ведут обстрелы в режиме 24/7.
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