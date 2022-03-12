Оккупанты обстреляли мечеть Сулеймана в Мариуполе

В здании от обстрелов прячутся более 80 взрослых и детей

В мечети от агрессии врага прячутся люди / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе российские войска обстреляли мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы. Сейчас там от обстрелов прячутся люди.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

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В мечети от обстрелов прячутся более 80 взрослых и детей. Также там есть граждане Турции.

"Мечеть султана Сулеймана Пышного и его супруги Роксоланы (Хюррем Султан) в Мариуполе обстреляли российские оккупанты. От обстрелов там прячутся более 80 взрослых и детей, в том числе граждане Турции", — говорится в сообщении МИД.

Во что оккупанты превратили Мариуполь

Российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь, в городе практически нет связи и коммуникаций, а улицы усыпаны обломками бомб, домов и телами погибших.

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Защитник Мариуполя с позывным "Калина" показал, как выглядит город после двух недель войны РФ против Украины. Сейчас город во вражеском окружении. Оккупанты ведут обстрелы в режиме 24/7.

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