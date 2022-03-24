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Оккупанты ударили ракетами по густонаселенному району Ахтырки

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24 марта, 12:37
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Сейчас известно, что пять человек достали из-под завалов спасатели, один человек погиб
Под Сумами противник применил авиацию
Под Сумами противник применил авиацию / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами самый густонаселенный район Ахтырки Сумской области, есть погибшие.

Об этом сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко в Facebook.

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"Сегодня ночью был обстрелян ракетами "воздух-земля" из самолетов самый густонаселенный район города Ахтырка. Ракеты попали в многоэтажки", – сказал Кузьменко.

Он добавил, что есть погибшие.

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Как сообщают корреспонденты "Сегодня", пять человек достали из-под завалов, один человек погиб.

Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракетами "Калибр"

Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракета "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.

"У нас сегодня было 44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и так далее. 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. Это мы уже называем "стабильной ситуацией". Кроме того, у нас центр Харькова вчера ночью подвергся обстрелам с применением ракет типа "Калибр", которые были выпущены с кораблей Черноморского флота Российской Федерации", – рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, в области критической точкой остается город Изюм, также обстрелам подверглись Золочев и Балаклея.

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"Мы стараемся довезти гуманитарную помощь до этих населенных пунктов, хотя это и остается достаточно сложной задачей, поскольку враг нам не согласовывает зеленые коридоры для доставки", – заявил Синегубов.

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