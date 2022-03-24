Оккупанты ударили ракетами по густонаселенному району Ахтырки

В ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами самый густонаселенный район Ахтырки Сумской области, есть погибшие.
Об этом сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко в Facebook.
"Сегодня ночью был обстрелян ракетами "воздух-земля" из самолетов самый густонаселенный район города Ахтырка. Ракеты попали в многоэтажки", – сказал Кузьменко.
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Он добавил, что есть погибшие.
Как сообщают корреспонденты "Сегодня", пять человек достали из-под завалов, один человек погиб.
Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракетами "Калибр"
Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракета "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.
"У нас сегодня было 44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и так далее. 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. Это мы уже называем "стабильной ситуацией". Кроме того, у нас центр Харькова вчера ночью подвергся обстрелам с применением ракет типа "Калибр", которые были выпущены с кораблей Черноморского флота Российской Федерации", – рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По словам главы Харьковской ОВА, в области критической точкой остается город Изюм, также обстрелам подверглись Золочев и Балаклея.
"Мы стараемся довезти гуманитарную помощь до этих населенных пунктов, хотя это и остается достаточно сложной задачей, поскольку враг нам не согласовывает зеленые коридоры для доставки", – заявил Синегубов.