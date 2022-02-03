"Омикрон" добрался к еще одной области – где бушует опасный штамм

Обнаружение случаев "Омикрона" свидетельствует не только о его циркуляции, но и то, что он стал доминирующим

Первые случаи опасного штамма зафиксировали в Херсонской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области обнаружили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Из 30 ПЦР-образцов 29 оказали положительный результат на этот штамм.

Об этом сказал главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич в Facebook.

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"Информирую сообщество Херсонской области о принципиально новом этапе развития пандемии COVID-19 на территории области", – написал Ромаскевич.

По результатам секвенирования в области обнаружена циркуляция штамма "Омикрон".

"Из 30 ПЦР-образцов 29 оказали положительный результат на этот штамм, что свидетельствует не только о его циркуляции, но и о том, что он стал доминирующим", – написал Ромаскевич.

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Когда "Омикрон" вытеснит "Дельту"

Скоро штамм "Омикрон" вытеснит ранее преобладавшую "Дельту". Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Санврач отметил, что пиковые показатели COVID-заболеваемости придутся на середину февраля.

""Омикрон" скоро вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что для этого нужно до 8 недель распространения нового варианта", – заявил Кузин.

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