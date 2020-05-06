Он или не он: соцсети массово обсуждают подмену Ким Чен Ына двойником

"Он или не он?" – мир активно обсуждает изменения, которые заметили во внешности Ким Чен Ына. В конце прошлой недели северокорейский лидер впервые появился на публике после слухов о его операции и даже смерти. Впрочем, некоторые пользователи интернета считают, что Кима подменили.

Насчет того, что с лидером нации все в порядке, зрителей успокоила легендарная ведущая северокорейского телевидения. Ли Чхун Хи, которой сейчас уже 76 лет и которая давно вышла на пенсию, появляется в кадре исключительно тогда, когда новости сверхважные. На этот раз она рассказала о том, что Ким Чен Ын лично открывает завод по производству удобрений. И это первое появление его на публике более чем за две недели.

"Наш почтенный верховный лидер Ким Чен Ын присутствовал на церемонии открытия и перерезал красную ленту", – заявила она в прямом эфире.

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На заводе вождя встречали в лучших традициях: корейцы размахивали цветами и флажками. Причем рабочий люд был в масках, а Ким и его окружение – без. Вождь осматривал территорию предприятия, общался с руководством. На кадрах северокорейского телевидения видно, что за период загадочного отсутствия Ким не бросил пагубную привычку курить. И это при том, что южнокорейская пресса и американское телевидение убеждали, что Ким едва оправился после сложной операции. Подчеркивали это и перебежчики из Северной Кореи, которые сейчас живут в Южной. Правда, теперь уже извиняются.

"Знаю, одна из причин моего избрания – это то, что я в курсе событий в Северной Корее. Сейчас чувствую вину и большую ответственность" – это из заявления Тхэ Ен Хо, бывшего сотрудника посольства КНДР, депутата парламента Южной Кореи.

Но сам факт появления 36-летнего Ким Чен Ына на публике удовлетворил не всех. В соцсетях активно обсуждают свежие фотографии вождя. Мол, Ким изменился слишком сильно: будто исчезли некоторые родинки на лице, и зубы неровные:

"Зубы и другие особенности внешности позволяют сделать вывод: это не Ким Чен Ын! Вопрос в том, кто этот двойник?"

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Правда, эти сомнения развеять несложно, сравнив два снимка. Ту фотографию, что разошлась по соцсетям, вероятно, кто-то изменил в шутку. Также сейчас активно обсуждают странное пятно на правом запястье Кима. Оно не нарисовано, а настоящее, его можно разглядеть на видео.

Откуда оно взялось, предполагает и медицинский эксперт из США. В интервью южнокорейскому изданию NK News он утверждает: это шрам от процедуры пункции артерии, которую обычно проводят при сердечно-сосудистых заболеваниях. По его мнению, именно операция на сердце и была причиной загадочного исчезновения Кима, которую чаще всего обсуждали в СМИ.

А тем временем Владимир Путин наградил Ким Чен Ына медалью. Лидера Северной Кореи наградили за большой личный вклад в увековечение памяти погибших на территории КНДР советских граждан. 5 мая российский посол Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

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