"Он услышит пение птиц", – шестилетний Родион обрел шанс на полноценный слух благодаря помощи Фонда Рината Ахметова

Количество детей с тугоухостью во всем мире растет. Причин потери слуха много. Одна из них – последствия травмы.

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Так случилось в случае с шестилетним Родионом с Житомирской области. "Сегодня" выясняли, как в этом случае можно было помочь мальчику, чтобы недостаток не влиял на его развитие и успешность.

Посчитать разноцветные зонтики или собственные шаги? Шестилетний Родион с радостью берется за решение любой задачи.

"Он во все старается вникать, очень любопытный, очень ко всему стремиться, все хочет знать!" – говорит о сыне Юлия Пилипчук.

А обо всем, что узнал, Родион спешит рассказать друзьям. Однако не всегда общение с другими детьми давалось легко.

"Дети говорят, что он переспрашивает по несколько раз, потому что он полслова понял, полслова не понял, что-то расслышал, что-то не расслышал", – объясняет Юлия.

Видео: Сегодня

Три года назад Родион получил травму головы. Впоследствии родные заметили, что он плохо слышит. Обратились в больницу – там диагностировали тугоухость второй степени и посоветовали слухопротезирование.

"Ребенку нужны слуховые аппараты для того, чтобы тренировать мозг. Так как у него нервные окончания отмерли, их нужно тренировать, чтобы поступала информация в мозг, тогда он будет лучше разговаривать, развиваться на фоне своих ровесников", – говорит аудиометристка, слухопротезистка Лилия Кондрацкая.

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Современные цифровые устройства настраиваются индивидуально, с учетом потери слуха и личных потребностей каждого ребенка.

"Если не носить слуховые аппараты, слух будет ухудшаться, снижаться. Слова будут произноситься неправильно, будет плохо слышно, будет теряться разборчивость слов", – объясняет медик.

А вот стоят такие аппараты – слишком дорого. Родители Родиона поняли, что приобрести их самостоятельно не смогут, поэтому обратились за помощью.

"Очень благодарна Фонду Рината Ахметова за то, что нам выдали эти слуховые аппараты, за то, что мой ребенок будет полноценный, такой же, как все детки, что он будет слышать!" – говорит мама Родиона Юлия Пилипчук.

Более 10 лет Фонд Рината Ахметова помогает детям с недостатками слуха. Родион – один из почти 190 мальчишек и девчонок, которые получили жизненно необходимые устройства по проекту "Теперь я слышу!".

"Он будет детей понимать, нас будет понимать, он будет слышать пение птиц, шелест травы и листьев. Это уже радость, большой плюс для ребенка", – говорит мама мальчика.

В этом году мальчик уже пошел в первый класс. Теперь обучение в школе должно быть более легким и интересным.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова подарил семье Овчиевых из Харькова надежду на полноценное развитие маленькой Айлин.

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