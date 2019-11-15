Онкобольные в Кировоградской области могут остаться без лучевой терапии: подробности

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Без аппарата для лучевой терапии рискуют остаться онкобольные в Кировоградской области. В Александрийском онкодиспансере, в который обращаются жители четырех районов области, нет средств для замены необходимого элемента, который убивает раковые клетки. Что грозит отделению, если чиновники денег не найдут – выясняли новости "Сегодня".

"Лаборант выставляет поле, которое я уже посчитала и нарисовала. Сейчас она выйдет, двери заблокируются. Я выставляю здесь время облучения – у каждого больного это индивидуально. Я включаю, источник выехал, сеанс облучения пошел", – рассказывает лучевой терапевт Юлия Сербина.

Такую процедуру в Александрийском радиологическом отделении ежедневно посещают около 30 онкобольных. 72-летний Вячеслав прошел последний сеанс облучения. Онкозаболевание у мужчины диагностировали два года назад. Мужчину прооперировали в Харькове, а дома назначили химио- и лучевую терапию.

"Ездил на консультацию в Харьков и сказали там, что у вас там золотые доктора, то есть нет поражения здоровых тканей. Я прошел 35 сеансов", – рассказал пациент Александрийского радиологического отделения Вячеслав Бородай.

Своей очереди в коридоре ждет 25-летняя Светлана. У нее рак лимфатической системы. Ездить в Кропивницкий онкодиспансер возможности у нее нет, так как дома женщину ждет четырехлетний сын. Поэтому Светлана на лучевую терапию приходит сюда.

В процедуре в районе ежедневно нуждаются с полсотни человек. Но мощности радиологического источника на такое количество больных не хватает. За несколько месяцев истекает срок его сертификации. Если в этом аппарате срочно не заменить источник ионизирующего излучения, через полгода сотни онкобольных останутся без спасительной лучевой терапии.

Семь миллионов гривен на это врачи Александрийского онкодиспансера ищут уже несколько лет. Если деньги не найдут – отделение закроют. И придется ездить в Кропивницкий, до которого 70 километров.

"Туда 75 км и обратно – это 500 грн. Это самый минимальный расклад. И водителю надо дать столько же. Тысяча", – считает предстоящие расходы Вячеслав.

При этом, если просроченный элемент не заменят, аппарат придется утилизировать. На это из бюджета потратят минимум 2 миллиона гривен.

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