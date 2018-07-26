Опасные качели: почему игры на детских площадках заканчиваются в травмпунктах

В Полтаве с начала лета после игр на детских площадках в больницу попали 20 детей

В Полтаве с начала лета на детских площадках тяжело травмировались два десятка детей. Пострадавшие получили травмы позвоночника, рук, ног и многочленные раны.

Чем же опасны качели на детских площадках Полтавы? По словам представительницы инициативной группы "Родители за город для детей" Елены Стрельник, самой большой проблемой качелей является то, что покрытие возле них – опасное. Оно, согласно стандартам, должно быть противоударным.

"Это может быть песок или другие виды покрытия. За второй квартал прошлого года с 46 травм, полученных детьми на детских площадках города, 30 травм были связаны с падением с качелей", – отмечает эксперт.

Кроме того, более безопасными считаются качели, которые фиксируются на цепях и сделанные не из металлической конструкции, а из прочного пластика.

Напомним, ранее мы писали о том, как выяснить, безопасна ли детская площадка во дворе.

Также мы сообщали об опасностях, которые можно встретить на детских площадках.