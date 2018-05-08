Опубликовано видео с места массового отравления детей в Черкассах

Вчера, 14:24

Очевидец снял на камеру действия врачей и полицейских, прибывших к месту инцидента


В сети появились кадры с места инцидента в Черкассах, где во время линейки потеряли сознание более 50 человек, которые были госпитализированы. Ролик на своем канале в Youtube опубликовал пользователь Nik Faist.

На видео можно увидеть, как как к школе подъезжают кареты "скорой" и медики готовят детей к госпитализации. Вокруг здания школы полицейские проверяют территорию, обследуя подозрительные предметы. 

Между тем стало известно, на место происшествия вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом вылетела исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун, а президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться с обстоятельствами происшествия.

В то же время причину массового отравления до сих пор установить не удалось. По одной из версий, инцидент мог произойти из-за сильного ливня, который прошел накануне и мог смыть в канализационный коллектор химикаты, которые и стали источником ядовитых испарений.

Между тем лаборатория Госпотребслужбы Черкасс взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. Результаты анализов ожидаются к 16 часам.

Ранее мы сообщали, что по факту массового отравления на школьной линейке в Черкассах полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение мер по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
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Источник:

"Сегодня"

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