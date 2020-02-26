Оригинальное признание в любви состоялось в Виннице

Необычное признание в любви состоялось в Виннице, сообщает "Ранок з Україною".

На одной из улиц города под огни фейерверков и звуки скрипки житель Винницы Владислав стал на одно колено, чтобы попросить руку и сердце любимой Ирины. Кроме кольца, парень подарил девушке 77 тюльпанов. Сквозь слезы счастья она ответила "да".

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Киеве на проспекте Тычины, 18 появилась романтическая инсталляцияпод названием "Место для поцелуев" – в виде дерева с сердечками. Сотрудники Днепровского "Зеленстроя" месяц трудились над созданием арт-объекта. Его высота 2,5 м, а ширина — 3,3 м. Инсталляция "Место поцелуев" – это стилизованное дерево, которое сочетает в себе металл и деревянные элементы. Инициаторы создания данного арт-объекта уверены, что он станет местной достопримечательностью и будет одним из самых красивых и самых романтичных мест Киева, а также – прекрасной локацией для фото.

Ранее журналисты "Сегодня" опубликовали большую подборку самых оригинальных признаний в любви.

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