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"Работали" в нескольких областях Украины: копы разоблачили телефонных мошенников

9 октября, 10:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы

В Украине полицейские разоблачили группу мошенников, которые опустошили банковские счета пострадавших более чем на миллион гривен.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленники звонили людям и представлялись сотрудниками банка. Мошенники сообщали потерпевшим ложную информацию о совершении несанкционированных операций с их банковскими платежными карточками и просили назвать все персональные данные. Получив доступ к банковским счетам – мошенники присваивали чужие деньги.

Сообщается, что подозреваемые "работали" на территории нескольких областей. В состав преступной группы входило пять человек, трое из которых сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы. Круг обманутых лиц устанавливается.

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Во время обысков по месту жительства подозреваемых, а также в помещении одной из исправительных колоний Винницкой области, где отбывают наказание злоумышленники, полицейские изъяли банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и денежные средства. Кроме того, копы нашли и изъяли наркотики и устройства для их употребления.

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Фигурантам дела объявили о подозрении в совершении правонарушения по статье "мошенничество". Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут судить мошенников, которые пытались продать более чем за 750 тысяч долларов США виртуальные должности в "Укроборонпроме" и Черкасской ОГА.

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Также напомним, в прошлом году в столице мошенник выдавал себя за внештатного помощника и близкого друга представителя высшего руководства страны и пытался на этом заработать немалые деньги.

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мошенники полиция Украина Винницкая область банковские карты
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