Осенняя аномалия в Чернигове: в городе зацвели каштаны

Цветение осенью, по словам биологов, может быть опасным для деревьев

В Чернигове зацвели каштаны. Местные жители говорят, что нежные цветки особенно эффектны на фоне уже сухого искореженного листья, и называют это чудом природы.

А вот биологи уверяют, что осенняя аномалия – плохой знак. Ведь последствия цветения могут стать для деревьев губительными – весной каштаны будут ослабленными и могут вообще погибнуть.

"Весной те почки, которые закладываются осенью – они гораздо слабее, подмерзают. И фактически, мы уже будем видеть или полумертвое дерево, или ослабленное. Или дерево, которое со временем погибнет", – говорит Юрий Карпенко, заведующий кафедрой экологии и охраны природы Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Шевченко.

Ранее мы писали о том, что в столице снова зацвели каштаны в районе Шулявки, на Подоле и на Крещатике.

Отметим, что такое цветение наблюдается уже не первый год и является аномальным, ибо традиционно каштаны цветут в начале и середине мая.