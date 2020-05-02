Ослабление карантина в Черкассах: в ОГА рекомендуют горсовету изменить решение

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской областной государственной администрации рекомендовала городскому совету отменить решение об ослаблении карантина. Свое решение Черкасская ОГА обнародовала 1 мая, написали на сайте администрации.

"Во время заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение о рекомендации Черкасскому горсовету отменить решение исполкома относительно преждевременного ослабления карантинных ограничений в городе", - говорится в сообщении.

Кроме того, работодателям Черкасской области рекомендуют продолжать выполнение карантинных ограничений до их изменения или отмены, а также не возобновлять работу на основании решений сельских, поселковых, городских советов и комитетов.

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Напомним, что решение ослабить в городе карантин вызвало негативную реакцию высших властей. Так, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что категорически не поддерживает такую инициативу.

"То, что вчера произошло в Черкассах, – открыть много магазинов вплоть до торговых центров, до террас в заведениях питания, – все это может свести насмарку ту работу, которая была проделана в течение полутора месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям", - сказал он.

Кроме того, из-за ослабления карантина городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко получил повестку на допрос.

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