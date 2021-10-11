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Оставила ночевать в подъезде: в Херсоне женщина выгнала мать-пенсионерку из дому

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
11 октября, 12:31
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В полицию обратились соседи семьи, которые увидили пенсионерку в подъезде
Теперь дочка заплатит штраф / Коллаж "Сегодня"
Теперь дочка заплатит штраф / Коллаж "Сегодня"

В Херсоне женщина выгнала свою маму 64-летнюю маму с дома. Пенсионерка ночевала в подъезде. В полицию обратились соседи семьи.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

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Она кричит и оскорбляет

Полицейским люди жаловались, что из квартиры соседей слышны крики, плач ребенка, а летнюю хозяйку дочь не пускает в дом. 64-летняя женщина сидела в подъезде.

Она объяснила, что дочь не пускает ее в квартиру, кричит и оскорбляет нецензурной бранью. Соседи подтвердили эту информацию.

Позиция дочери

Полицейские пообщались с 30-летней дочерью пенсионерки. Она объяснила, что не хочет впускать мать домой из-за того, что женщина пьет алкоголь и приносит хлам домой из мусорных баков.

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Штраф и запрет на общение

Теперь дочка должна заплатить штраф за домашнее насилие. Также полицейские вынесли запрет на общение мамы и дочки.

Домашнее насилие

Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психического – и большинство из них – женщины. Проблема насилия всегда была окружена молчанием. Также в начале 2020 года в Украине почти не было приютов для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.

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