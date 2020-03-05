Зеленский приехал в Новые Санжары: онлайн-трансляция

Люди покидают санаторий Нацгвардии после двухнедельного карантина

Сегодня, 5 марта, в Новых Санжарах "выходят на волю" украинцы и граждане других стран, которые были эвакуированы из Китая 20 февраля. 4 марта закончился двухнедельный карантин, на который люди были помещены из-за угрозы коронавируса.

Встретиться с эвакуированными в Новые Санжары приехал и Владимир Зеленский.

Как сообщает корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов, который две недели находился вместе с эвакуированными в санатории Нацгвардии, абсолютно все "жильцы" здоровы.

"Повторный анализ на коронавирус – негативный. Все здоровы", – рассказал Александр.

О том, как отпускают эвакуированных в Новых Санжарах, а также выступление президента – смотрите в нашем онлайн.

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Напомним, ранее молодая жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы, на которых приехали эвакуированные в обсервацию. Женщине вручили подозрение, но она уверяет, что снова бы вышла протестовать.

А тем временем в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом: инфицировался 40-летний житель Черновцов, который путешествовал со своей женой по Италии. На сегодняшний день его состояние стабильное.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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