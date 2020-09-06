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Прокурор Хмельницкой области умер от COVID

6 сентября, 02:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Олег Синишин был госпитализирован около недели назад

Прокурор Хмельницкой области Олег Синишин, который около недели назад был госпитализирован в Хмельницкую городскую инфекционную больницу с диагнозом COVID-19, 5 сентября умер. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет в Facebook.

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При поступлении в больницу состояние 43-летнего Синишина врачи оценивали как средней тяжести: у него была повышенная температура и пневмония.

Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но в субботу, 5 сентября, по информации издания, прокурор умер.

Олег Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с июля 2014 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что 29 августа в оккупированном Крыму в результате воспаления легких, предположительно вызванного коронавирусной инфекцией умер бывший вице-премьер Украины в правительстве Николая Азарова, глава Луганского облсовета и народный депутат от Партии регионов Виктор Тихонов.

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Также мы сообщали, что патриарху ПЦУ Филарету, который заразился коронавирусом, поставили диагноз пневмония.

Согласно официальным данным, за последние сутки в Украине выявлены 2836 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, всего диагноз подтвердился у 133 787 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 50 человек (всего – 2811).

В то же время в Европе протестуют против карантинных ограничений:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смерть прокуроры Хмельницкая область коронавирус COVID-19
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