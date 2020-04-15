От коронавируса умерла жительница Бердичева: что о ней известно

Это - третья смерть от COVID-19 в городе

В Бердичеве Житомирской области зафиксировали третью смерть от коронавирусной инфекции. COVID-19 унес жизнь 75-летней женщины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Семеновской ОТГ Наталья Семенюк.

"Есть неприятная новость: коронавирус добрался и до нашей общины. В Хажине умерла жительница Бердичева, которая ухаживала за своей свекровью. Наличие коронавируса у женщины 75 лет подтверждено сегодня после проведенного ПЦР-теста", – говорится в сообщении.

Семенюк отметила, что умершая последнюю неделю жила в селе вместе с мужем, но скончалась в инфекционном отделении Бердичевской городской больницы. Кроме коронавируса, у женщины был сахарный диабет – это только усугубило ситуацию. В Бердичеве она жила на улице Одесской.

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"Женщина будет похоронена в Хажине, по воле членов ее семьи. Сразу хочу успокоить всех: захоронения состоится с соблюдением всех установленных процедур и мер безопасности, установленных министерством здравоохранения Украины", – добавила Наталья.

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Кроме того, в Бердичеве от COVID-19 скончались еще два человека: 81-летняя женщина и 48-летний мужчина.

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