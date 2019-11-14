Отец погибшего в Прилуках девятиклассника рассказал, о чем говорил с полицией

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В деле о загадочной смерти девятиклассника Дениса Чаленко в Прилуках появились новые обстоятельства. Местная полиция должна получить результаты судебно-медицинской экспертизы уже сегодня.

А пока отца погибшего парня вызвали на допрос. "Сегодня" побывали в Прилуках, чтобы выяснить, что сообщили правоохранители, и удалось ли пролить свет на причины смерти их сына?

Маме Дениса, Светлане, трудно говорить о сыне с дочерьми. Мать сама не может поверить, что любимого Дени, как она его называла, нет в живых.

"Мама, Денис умер? Мама, Денис умер? Я не знаю что им ответить. Очень трудно, дети понимают это. Вечером сажусь возле фотографии, плачу, они мне слезы вытирают и говорят: мама, ты за Денечкой соскучилась?", – говорит мама погибшего Дениса Светлана Чаленко.

Дочкам мама пока говорит, что их старший брат уехал на учебу и скоро вернется. Первую неделю после смерти сына Светлана едва держалась, ныне посещает психолога, который помогает пережить потерю.

"На данный момент я набралась сил, терпения, и я буду бороться до конца, пока не накажем этих убийц", – говорит мать погибшего Дениса Светлана Чаленко.

Семья ведет собственное расследование, потому что не верит, что смерть Дениса – несчастный случай. И в среду отца вызвали на допрос в полицию, рассказать, что смог выяснить о гибели сына. Взамен следователи сообщили, что на момент гибели 14-летний Денис не был под действием наркотиков. Но, со слов отца, появилась другая версия.

"Уже, мол, у моего сына 3,2 промилле в крови алкоголя, он уже вроде был пьяный, зацепился, поскользнулся на путях, и ударился головой", – говорит отец погибшего Дениса Виктор Чаленко.

В полиции говорят: провели немало допросов, дополнительно осматривали место, где погиб парень.

"Заключение экспертизы, как обещают врачи судебно- медицинской экспертизы города Прилуки, будет готово только в четверг, во второй половине дня. Давайте дождемся заключения судебно-медицинских экспертиз", – говорит и.о. руководителя отдела полиции Прилук Сергей Сторожук.

И именно результаты многочисленных экспертиз – на содержание алкоголя в крови, о телесных повреждениях, и о маршруте парня в тот день – помогут ответить на вопрос, было это убийство или же несчастный случай.

Напомним, что после загадочной гибели подростка в Прилукахтело было отправлено в Киев на дополнительную экспертизу.

Исследование тела проходило в киевском морге после того, как к делу привлекли Главное управление полиции Киева.

Также мы сообщали о том, как в Прилуках провожали в последний путь трагически погибшего девятиклассника Дениса Чаленко. Подросток погиб при невыясненных обстоятельствах, а проститься с парнем пришел весь город.

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