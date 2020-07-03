Отказывался от госпитализации: в Полтавской области полицейский сломал руку мужчине

В Полтавской области прокуратура Кременчуга открыла уголовное дело против полицейского, который сломал руку местному жителю. Его обвиняют в превышении служебных полномочий.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, местные патрульные приехали на вызов медиков. Там мужчина отказывался от госпитализации.

"Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья", - говорится в сообщении.

Полицейского обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия.

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Ранее мы сообщали, что житель столицы заявил, что правоохранители сломали руку его жене. По словам мужчины, патрульные остановили ее авто в центре города якобы за нарушение ПДД. После безрезультатных разговоров о сути остановки полицейские скрутили женщину и попытались надеть наручники.

Также напомним, как в Днепре патрульный сломал задержанному руку.

А в Одессе копы задержали преступников. Как это было – смотрите в сюжете:

Видео: Нацполиция

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