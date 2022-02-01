Отлетела на несколько метров: в Виннице автомобиль на скорости сбил девушку (видео)

Девушка неосторожно переходила дорогу, хотя и через пешеходный переход

Пострадавшую в результате ДТП госпитализировали/Коллаж: "Сегодня"

В Виннице автомобиль на скорости сбил девушку. Это произошло, когда она переходила дорогу через пешеходный переход.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

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Подробности

Девушка переходила дорогу через пешеходный переход, но когда увидела скорую, то быстро перебежала на другую дорожную полосу. Однако там она попала под колеса другого автомобиля. Удар был такой силы, что девушка отлетела на несколько метров. Ее госпитализировали.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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