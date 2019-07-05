Отравление детей в Коблево: в больницах остаются 21 ребенок и один взрослый
Излечились только четверо детей, обитавших в злосчастном лагере
По данным на пятницу, 5 июля, в Березанской центральной райбольнице и Николаевской областной инфекционной больнице находятся 21 ребенок и 1 взрослый, которые поступили из детского лагеря "Салют" в Коблево.
Об этом говорится в оперативной сводке ГСЧС Украины в Николаевской области.
Как сообщалось, 1 июля в Березанскую ЦРБ обратились 16 детей, отдыхавших в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют" с подозрением на кишечную инфекцию.
3 июля в Областную инфекционную больницу Николаева обратились еще 9 детей, а также одна взрослая женщина, которые тоже отдыхали в данном учреждении с подозрением на кишечную инфекцию.
Всего таким образом были госпитализированы 25 детей и одна женщина в состоянии средней тяжести. Как рассказали дети, их кормили испорченными продуктами.
Ранее мы писали, что в Кривом Роге девочка оказалась в реанимации с подозрением на ботулизм. Семья отравилась, купив рыбу в одном из супермаркетов города.
Также сообщалось, что в Черкасской области в кафе отравились 12 человек. В результате проверки в заведении нашли много нарушений.
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