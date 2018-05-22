Отравление детей в Николаеве: медики рассказали о состоянии школьников

Из 39 детей, которых доставили в городскую больницу, на лечении остается 29

В Николаеве, где после распыления неизвестного вещества в школе №6 были госпитализированы 39 школьников, на больничных койках остаются 29 учеников. Об этом сообщил пресс-секретарь Николаевского областного управления здравоохранения Юрий Багрянцев в своем Facebook.

По его словам, дети массово жаловались на плохое самочувствие – першение в горле, тошноту, затрудненное дыхание и головокружение.

"Медики слаженно и оперативно оказали всю необходимую помощь ученикам школы №6. Обстоятельства отравления выясняются. Одна из бригад скорой медицинской помощи продолжала дежурство возле школы в течение дня", – подчеркнул он.

Также Багрянцев добавил, что "за сутки на место выезжали семь бригад "скорой", оперативно оказывали профессиональную медицинскую помощь и при необходимости проводили госпитализации пострадавших".

"В тот же день оперативно и слаженно в сотрудничестве с городской больницей №2, в которой поступали дети из школы, 37-ми пострадавшим в полном объеме оказана неотложная помощь. Дети были госпитализированы в учреждение здравоохранения для диагностики и помощи. Угроз жизни детей не установлено", – сообщил медик.

Врач заверил, что все дети прошли полное обследование согласно протоколам оказания медпомощи и вечером 21 мая, около 20:00 стало известно, что в больнице находится 29 детей, а остальных выписали в удовлетворительном состоянии.

"У детей, которые находятся в больнице, врачи констатируют наличие стабильно позитивной динамики. Полное обследование показало отсутствие каких-либо патологий, которые угрожают жизни и здоровью. Предполагается, что уже завтра вечером (если состояние здоровья резко не ухудшится), дети будут выписаны из больницы", – отметил Багрянцев.

Отдельно он сообщил, что у двоих школьников, которые оказались в реанимации, также отмечена позитивная динамика самочувствия. Сейчас дети находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Напомним, 21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. Полиция начала расследование инцидента по статье о хулиганстве.

Ранее мы писали, что неизвестный распылил слезоточивый газ во время перемены в школе села Новоукраинка. В школе учатся 75 детей. Сейчас занятия приостановлены, школьников отпустили домой, были взяты образцы воздуха на анализ.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.